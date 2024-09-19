Курс долара впав після восьмиденного зростання, але євро оновив історичний максимум
Національний банк України знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав після зростання протягом восьми днів поспіль.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 20 вересня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,4445 грн за 1 долар (-0,0063 грн).
bank.gov.ua
Курс євро становитиме 46,2396 гривень за 1 євро (+0,1297 грн). Це історичний максимум. Попередній був 27 серпня - 46,1816.
Зростання курсу євро зумовлене його підвищенням до долара на міжнародному ринку після того, як ФРС США знизила ключову ставку і зробила американську валюту менш привабливою.
bank.gov.ua
На міжбанку сьогодні курс упав на 3 копійки до 41,41-41,45 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.
udinform.com
На готівковому ринку курс долара не змінився – 41,80 гривень.
Курс у бюджеті та позиція НБУ
Уряд заклав у проєкт бюджету на 2025 рік курс на рівні 45 грн/долар. Водночас, заступник голови НБУ Юрій Гелетій заявив, що цей курс є виключно розрахунковим.
"Щодо курсу, закладеного до бюджету, то НБУ ніколи не прив'язується до цього показника, він виключений розрахунковий. Для нас має значення фактичний курс, який визначається ринком", - сказав він.