Доллар пошел вниз: обменники выставили новые курсы валют

Курс доллара в обменных пунктах Украины начал снижаться. Единая европейская валюта без изменений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 20 сентября средний курс продажи доллара в Украине упал на 5 копеек до 41,75 гривен, курс евро не изменился - 46,60 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,25 гривен, евро по 45,80 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,31-41,34 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 11 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел после роста в течение восьми дней подряд.

Официальный курс на 20 сентября 2024 года установлен на таком уровне: 41,4445 гривен за 1 доллар (-0,0063 грн).

Курс евро составит 46,2396 гривен за 1 евро (+0,1297 грн). Это исторический максимум. Предыдущий был 27 августа - 46,1816.

Комментарий НБУ

Как заявил во время брифинга 19 сентября глава НБУ Андрей Пышный, НБУ обладает достаточным инструментарием и будет сохранять высокую способность поддерживать устойчивую ситуацию на валютном рынке, предотвращать чрезмерные курсовые колебания и обеспечивать движение курса в обе стороны.

По его словам, международные резервы содержатся на достаточном уровне для обеспечения устойчивости валютного рынка.

В августе Украина получила внушительный объем международной финансовой помощи. В то же время, интервенции НБУ по продаже валюты существенно уменьшились на фоне сокращения чистого спроса со стороны бизнеса и населения. В результате по состоянию на начало сентября международные резервы Украины превысили 42 млрд долларов, добавил Пышный.