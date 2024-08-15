Долар пішов униз: обмінники оновили курси валют

Курс долара в обмінних пунктах України почав знижуватись після зростання на початку тижня. Єдина європейська валюта також подешевшала.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
На ранок 15 серпня середній курс продажу долара в Україні впав на 10 копійок до 41,45 гривень, курс євро впала на 5 копійок до 45,50 гривень.
В обмінних пунктах купують долар у середньому по 40,95 гривні, євро по 44,70 гривні.
На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,20-41,22 грн/долар (купівля-продаж) – на 10 копійок нижче порівняно із закриттям у попередній день.
Національний банк України знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав після зростання протягом чотирьох днів поспіль.
Офіційний курс на 15 серпня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,3262 грн. за 1 долар (+0,0634 грн.).
Курс євро становитиме 45,5497 гривень за 1 євро (+0,3540 грн). Це історичний максимум. Попередній був зафіксований 18 липня – 45,3457.
Як зазначив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, на поточному тижні основні валютні зміни будуть дрібними і не вибиватимуться за звичну систему валютних коливань.
За його словами, поки що курсові коливання навряд чи перетинатимуть кордони нового серпневого коридору в 40,7-41,7 грн/долар. Однак восени очікується пожвавлення на ринку та значніші зміни курсу.