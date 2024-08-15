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Доллар пошел вниз: обменники обновили курсы валют

Фото: курс доллара упал на 10 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины начал снижаться после роста в начале недели. Единая европейская валюта также подешевела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 15 августа средний курс продажи доллара в Украине упал на 10 копеек до 41,45 гривен, курс евро упала на 5 копеек до 45,50 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 40,95 гривен, евро по 44,70 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,20-41,22 грн/доллар (покупка-продажа) - на 10 копеек ниже по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел после роста в течение четырех дней подряд.

Официальный курс на 15 августа 2024 года установлен на таком уровне: 41,3262 гривен за 1 доллар (+0,0634 грн).

Курс евро составит 45,5497 гривен за 1 евро (+0,3540 грн). Это исторический максимум. Предыдущий был зафиксирован 18 июля - 45,3457.

Прогноз курса

Как отметил в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, на текущей неделе основные валютные изменения будут мелкими и не будут выбиваться за привычную систему валютных колебаний.

По его словам, пока курсовые колебания вряд ли будут пересекать границы нового августовского коридора в 40,7-41,7 грн/доллар. Однако осенью ожидается оживление на рынке и более значительные изменения курса.

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