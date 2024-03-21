Долар пішов униз: обмінники оновили курси валют

Курс долара в обмінних пунктах України почав дешевшати за зниженням на міжбанківському валютному ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На ранок 21 березня середній курс продажу долара в Україні впав на 15 копійок до 39,20 гривень, курс євро впав на 10 копійок до 42,90 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 38,70 гривні, євро по 42,20 гривні.

На міжбанку курс сьогодні становить 39,01-39,08 грн/долар (купівля-продаж) - зниження на 6 копійок порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України знову підвищив курс долара до гривні до історичного максимуму.

Офіційний курс на 21 березня 2024 року встановлено на такому рівні: 39,1399 грн за 1 долар (+0,0061 грн). Попередній максимум було зафіксовано лише 20 березня - 39,1338 гривень за 1 долар.

Курс євро становитиме 42,4394 гривень за 1 євро (-0,0247 грн).

Коментар НБУ

Як заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, ситуація на валютному ринку України не викликає занепокоєння НБУ щодо цілей щодо інфляції та привабливості заощаджень у гривні.

"На нашу думку, ситуація на валютному ринку залишається достатньо контрольованою. Курс у нас коливається як в один, так і в інший бік. Так, дійсно, протягом останніх тижнів більше бачили ослаблення обмінного курсу", - сказав він.

Ніколайчук нагадав, що динаміка обмінного курсу визначається змінами у балансі попиту та пропозиції валюти на ринку.

Допомога Україні

Єврокомісія 20 березня перерахувала Україні перший транш фінансування на 4,5 млрд євро. Також 20 березня Україна отримала 1,5 млрд доларів від Канади.

Крім того, 21 березня Рада директорів має розглянути питання виділення Україні траншу на 880 млн доларів.

Раніше в НБУ зазначали, що частина міжнародної допомоги Україні в березні-квітні на 10 млрд доларів опиниться на ринку і вплине на ситуацію.