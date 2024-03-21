Доллар пошел вниз: обменники обновили курсы валют

Курс доллара в обменных пунктах Украины начал дешеветь вслед за снижением на межбанковском валютном рынке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 21 марта средний курс продажи доллара в Украине упал на 15 копеек до 39,20 гривен, курс евро упал на 10 копеек до 42,90 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 38,70 гривен, евро по 42,20 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 39,01-39,08 грн/доллар (покупка-продажа) – снижение на 6 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снова повысил курс доллара к гривне до исторического максимума.

Официальный курс на 21 марта 2024 года установлен на таком уровне: 39,1399 гривен за 1 доллар (+0,0061 грн). Предыдущий максимум был зафиксирован только 20 марта - 39,1338 гривен за 1 доллар.

Курс евро составит 42,4394 гривен за 1 евро (-0,0247 грн).

Комментарий НБУ

Как заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, ситуация на валютном рынке Украины не вызывает обеспокоенности НБУ по поводу целей по инфляции и привлекательности сбережений в гривне.

"По нашему мнению, ситуация на валютном рынке остается достаточно контролируемой. Курс у нас колеблется как в одну, так и в другую сторону. Да, действительно, в течение последних недель больше видели ослабление обменного курса", - сказал он.

Николайчук напомнил, что динамика обменного курса определяется изменениями в балансе спроса и предложения валюты на рынке.

Помощь Украине

Еврокомиссия 20 марта перечислила Украине первый транш финансирования на 4,5 млрд евро. Также 20 марта Украина получила 1,5 млрд долларов от Канады.

Кроме того, 21 марта Совет директоров должен рассмотреть вопрос выделения Украине транша на 880 млн долларов.

Ранее в НБУ отмечали, что часть из международной помощи Украине в марте-апреле на 10 млрд долларов окажется на рынке и повлияет на ситуацию.