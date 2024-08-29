Долар пішов униз: які курси в обмінних пунктах

Станом на ранок 29 серпня середній курс продажу долара в Україні впав на 5 копійок до 41,45 гривень, курс євро знизився на 10 копійок до 46,10 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 40,95 гривні, євро по 45,40 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,17-41,21 грн/долар (купівля-продаж) – зниження на 2 копійки порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає другий день поспіль.

Офіційний курс на 29 серпня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,2508 грн за 1 долар (-0,0500 грн).

Курс євро становитиме 45,8791 гривень за 1 євро (-0,2250 грн).

Прогноз курсу

Аналітики очікують помірного зростання курсу долара до кінця року. Зокрема, група ICU лише трохи змінила прогноз курсу наприкінці року до 42,6 гривень за долар порівняно з попереднім прогнозом 42,3 гривень за долар.

У компанії Dragon Capital до кінця року очікують курсу 41-42 грн/долар і не виключають, що він може зрости до 42,5 грн/долар.