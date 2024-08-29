Доллар пошел вниз: какие курсы в обменных пунктах

По состоянию на утро 29 августа средний курс продажи доллара в Украине упал на 5 копеек до - 41,45 гривен, курс евро снизился на 10 копеек до 46,10 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 40,95 гривен, евро по 45,40 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,17-41,21 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 2 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар дешевеет второй день подряд.

Официальный курс на 29 августа 2024 года установлен на таком уровне: 41,2508 гривен за 1 доллар (-0,0500 грн).

Курс евро составит 45,8791 гривен за 1 евро (-0,2250 грн).

Прогноз курса

Аналитики ожидают умеренного роста курса доллара до конца года. В частности группа ICU лишь незначительно изменила прогноз курса в конце года до 42,6 гривен за доллар по сравнению с предыдущим прогнозом 42,3 гривен за доллар.

В компании Dragon Capital до конца года ожидают курс 41-42 грн/доллар и не исключают, что он может вырасти до 42,5 грн/доллар.