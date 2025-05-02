Долар пішов угору: свіжі курси в обмінниках
Курс долара в обмінних пунктах України перейшов до зростання. Єдина європейська валюта трохи подешевшала.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
Станом на ранок 2 травня середній курс продажу долара в Україні зріс на 10 копійок до 41,80 гривень, курс євро впав на 5 копійок до 47,55 гривень.
В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,30 гривень, євро - по 46,85 гривень.
На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,64-41,67 грн/долар (купівля-продаж) - без змін порівняно із закриттям попереднього дня.
Офіційний курс
Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар подорожчав після трьох днів зниження.
Офіційний курс на 2 травня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,5945 гривень за 1 долар (+0,1239 грн).
Офіційний курс євро становитиме 47,0808 гривень за 1 євро (-0,0879 грн).
Ситуація на ринку
Статистика НБУ свідчить про зниження попиту на готівкову валюту у квітні. Чиста купівля валюти становила 189,5 млн доларів. Обсяг купівлі впав на 73,7% порівняно з березнем.
Крім того, українці купили мінімальну суму із серпня 2023 року, коли обсяг становив 148,5 млн доларів.
Загалом від початку року українці купили в банках 3,347 млрд доларів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.