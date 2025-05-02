Доллар пошел вверх: свежие курсы в обменниках
Курс доллара в обменных пунктах Украины перешел к росту. Единая европейская валюта немного подешевела.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
По состоянию на утро 2 мая средний курс продажи доллара в Украине вырос на 10 копеек до 41,80 гривен, курс евро упал на 5 копеек до 47,55 гривен.
В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,30 гривен, евро по 46,85 гривен.
На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,64-41,67 грн/доллар (покупка-продажа) - без изменений по сравнению с закрытием в предыдущий день.
Официальный курс
Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал после трех дней снижения.
Официальный курс на 2 мая 2025 года установлен на таком уровне: 41,5945 гривен за 1 доллар (+0,1239 грн).
Официальный курс евро составит 47,0808 гривен за 1 евро (-0,0879 грн).
Ситуация на рынке
Статистика НБУ свидетельствует о снижении спроса на наличную валюту в апреле. Чистая покупка валюты составила 189,5 млн долларов. Объем покупки упал на 73,7% по сравнению с мартом.
Кроме того, украинцы купили минимальную сумму с августа 2023 года, кода объем составил 148,5 млн долларов.
Всего с начала года украинцы купили в банках 3,347 млрд долларов.
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