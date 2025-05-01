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Долар перейшов до зростання після триденного зниження

Україна, Четвер 01 травня 2025 15:36
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Долар перейшов до зростання після триденного зниження Фото: курс долара зріс на 12 копійок (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар подорожчав після трьох днів зниження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 2 травня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,5945 гривень за 1 долар (+0,1239 грн).
Долар перейшов до зростання після триденного зниження

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 47,0808 гривень за 1 євро (-0,0879 грн).
Долар перейшов до зростання після триденного зниження

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 17 копійок до 41,64-41,67 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.
Долар перейшов до зростання після триденного зниження

udinform.com

На готівковому ринку курс долара впав на 5 копійок до 41,70 гривень.

Ситуація на ринку

За даними НБУ, квітневий стрибок курсу євро негативно вплинув на настрої бізнесу в Україні.

Курс євро досяг історичного максимуму 22 квітня 47,76 гривень, після чого почав знижуватися.

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