Аномальне явище: українці різко скоротили купівлю доларів

Попит на валюту в Україні продовжує знижуватися. Українці купують дедалі менше доларів у банках, а у квітні було зафіксовано аномальну ситуацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ ).

Населення України у квітні 2025 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 1,877 млрд доларів (в еквіваленті) і купило на 2,066 млрд доларів. Чиста купівля валюти склала 189,5 млн доларів.

Обсяг купівлі впав на 73,7% порівняно з березнем. Крім того, українці купили мінімальну суму із серпня 2023 року, коли обсяг становив 148,5 млн доларів.



Загалом від початку року українці купили в банках 3,347 млрд доларів.



У середині місяця НБУ зафіксував аномальне явище. Уперше із серпня 2023 року українці більше продавали валюту, ніж купували.

Курс долара у квітні

Курс долара на готівковому ринку у квітні коливався близько рівня 41,5 гривень, а наприкінці місяця трохи зріс. У підсумку за місяць долар зріс на 5 копійок до 41,75 гривень.

Готівковий курс повністю залежить від міжбанку, де домінує НБУ і визначає, яким буде курс. На міжбанку курс зріс на 10 копійок до 41,50 грн/долар.

Протягом квітня офіційний курс долара коливався в діапазоні 41,08 до 41,75 гривень. У підсумку за місяць курс долара зріс на 9 копійок з 41,47 гривень до 41,56 гривень. Долар подорожчав уперше з початку року.