Аномальне явище: українці різко скоротили купівлю доларів
Попит на валюту в Україні продовжує знижуватися. Українці купують дедалі менше доларів у банках, а у квітні було зафіксовано аномальну ситуацію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).
Населення України у квітні 2025 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 1,877 млрд доларів (в еквіваленті) і купило на 2,066 млрд доларів. Чиста купівля валюти склала 189,5 млн доларів.
Обсяг купівлі впав на 73,7% порівняно з березнем. Крім того, українці купили мінімальну суму із серпня 2023 року, коли обсяг становив 148,5 млн доларів.
Загалом від початку року українці купили в банках 3,347 млрд доларів.
У середині місяця НБУ зафіксував аномальне явище. Уперше із серпня 2023 року українці більше продавали валюту, ніж купували.
Курс долара у квітні
Курс долара на готівковому ринку у квітні коливався близько рівня 41,5 гривень, а наприкінці місяця трохи зріс. У підсумку за місяць долар зріс на 5 копійок до 41,75 гривень.
Готівковий курс повністю залежить від міжбанку, де домінує НБУ і визначає, яким буде курс. На міжбанку курс зріс на 10 копійок до 41,50 грн/долар.
Протягом квітня офіційний курс долара коливався в діапазоні 41,08 до 41,75 гривень. У підсумку за місяць курс долара зріс на 9 копійок з 41,47 гривень до 41,56 гривень. Долар подорожчав уперше з початку року.
Валютні резерви українців
За даними НБУ, за 2024 рік зростання обсягів готівкової валюти поза банками оцінено в 16,5 млрд доларів (у 2023 році - 11,7 млрд доларів). Загалом на руках у населення і бізнесу може бути близько 130 млрд доларів, що набагато більше за всі гривневі активи (2,7 трлн гривень).
За березень обсяг валюти поза банками оцінено в 0,9 млрд доларів (минулого року - 1,0 млрд доларів), за січень-березень - 3,8 млрд доларів (минулого року - 3,9 млрд доларів).
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