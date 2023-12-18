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НБУ різко підвищив офіційний курс долара

Україна, Понеділок 18 грудня 2023 15:46
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НБУ різко підвищив офіційний курс долара Фото: курс долара виріс на 17 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України знову підвищив курс долара. Подорожчання валюти спричинене сезонним зростанням попиту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 19 грудня 2023 року встановлено на такому рівні: 37,1924 грн за 1 долар (+0,1713 грн).

НБУ різко підвищив офіційний курс долара

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 40,5918 гривень за 1 євро (+0,0796 грн). Курс визначається котируваннями на міжнародному ринку пари євро/долар і не залежить від НБУ.

НБУ різко підвищив офіційний курс долара

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс виріс на 15 копійок до 37,17-37,19 грн/долар (купівля-продаж).

НБУ різко підвищив офіційний курс долара

udinform.com

На готівковому ринку курс не змінився - 37,60 гривень за долар.

Ситуація на ринку та прогнози

За оцінкою Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, офіційний курс перевищив 37 грн/долар через сезонне зростання попиту на валюту.

Глава НБУ Андрій Пишний пов'язує зростання курсу долара на міжбанку протягом останніх тижнів з фактором сезонності і зростанням потреб у валюті для закупівель імпорту, що відкладалися протягом року.

Наприкінці 2023 року очікується зростання курсу долара, викликане збільшенням бюджетних видатків, через що частина гривні опиниться на валютному ринку, а також закупівлями імпорту з боку бізнесу.

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