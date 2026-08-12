Долар пішов на спад: курс НБУ на 13 серпня та чому може зрости попит на валюту

Офіційний курс долара та євро знизився на 13 серпня. Американська валюта подешевшала на 15 копійок, а європейська – на 14 копійок порівняно з попереднім днем.

Які курси валют встановив Національний банк України та як нові валютні правила можуть вплинути на попит на іноземну валюту, – читайте в матеріалі РБК-Україна .

Головне:

Офіційний курс долара на 13 серпня становить 44,71 грн.

Американська валюта подешевшала на 15 копійок за день.

Курс євро встановлено на рівні 51,61 грн.

Євро знизився на 14 копійок порівняно з 12 серпня.

Розширення можливостей для купівлі валюти може підвищити попит на неї у перші тижні та місяці після зміни правил.

За прогнозом аналітика, після задоволення відкладеного попиту обсяги безготівкової купівлі валюти можуть повернутися до попередніх рівнів.

Курс валют НБУ

НБУ встановив на 13 серпня офіційний курс долара на рівні 44,71 грн. Порівняно з 12 серпня американська валюта подешевшала на 15 копійок – напередодні її курс становив 44,86 грн.

Євро НБУ встановив на рівні 51,61 грн. За день європейська валюта знизилася на 14 копійок – 12 серпня її офіційний курс становив 51,75 грн.

Фото: офіційний курс валют НБУ на 13 серпня (Інфографіка РБК-Україна)

Як зміни валютних обмежень може вплинути на попит

З 11 серпня НБУ збільшив місячний ліміт на купівлю безготівкової іноземної валюти для громадян із 50 тис. до 200 тис. грн. У межах цієї суми українці також можуть купувати безготівкові банківські метали та цінні папери іноземних емітентів.

Крім того, регулятор розширив ліміти на зняття готівки, розрахунки за кордоном та окремі валютні перекази.

Як зазначив у коментарі РБК-Україна аналітик інвестгрупи ICU Михайло Демків, нові правила спрощують операції з іноземною валютою, оскільки частині громадян більше не доведеться використовувати кілька банківських карток чи інші способи для проведення необхідних операцій.

''В певній мірі послаблення валютних обмежень зробить простішим купівлю валюти чи розрахунки закордоном, прибравши з операції зайві кроки'', – зазначив експерт.

Водночас після запровадження нових правил може зрости попит на іноземну валюту. Демків очікує, що найбільш помітним цей ефект буде протягом перших тижнів або місяців.

''Але варто очікувати й зростання попиту на валюту, особливо в перші тижні чи місяці після 11 серпня. Адже сама можливість до купівлі валюти навіть психологічно підштовхне людей до цього'', – пояснив аналітик.

За його словами, йдеться передусім про відкладений попит. Після того як частина населення скористається розширеними можливостями для купівлі іноземної валюти, цей ефект має поступово послабитися.

''З часом, коли цей ''навіс'' гривні знизиться, обсяги безготівкової купівлі валюти населення повернуться до попередніх рівнів. Вочевидь на це і розраховує Нацбанк, прогнозуючи обсяг резервів на рівні майже 70 млрд доларів наприкінці 2026 року'', – вважає Демків.