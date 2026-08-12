Ціни в Україні ростуть швидше: що подорожчало найбільше у липні

Інфляція в Україні в липні зросла до 7,7% у річному вимірі. Як свідчать дані Держстату, пришвидшення цін сталось переважно через дорожчі овочі борщового набору, комунальні послуги та транспорт.

Що відбувається з цінами в Україні влітку та який прогноз НБУ до кінця року - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

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Динаміка інфляції: У липні 2026 року інфляція в річному вимірі пришвидшилася до 7,7%, а порівняно з червнем ціни зросли на 0,3%.

У липні 2026 року інфляція в річному вимірі пришвидшилася до 7,7%, а порівняно з червнем ціни зросли на 0,3%. Причини зростання: Показники виявилися вищими за прогноз НБУ через зміщення сезонності на овочі борщового набору, а також вищу адміністративну інфляцію.

Показники виявилися вищими за прогноз НБУ через зміщення сезонності на овочі борщового набору, а також вищу адміністративну інфляцію. Що подорожчало найбільше: Тарифи на воду, водовідведення та проїзд у громадському транспорті (адміністративно регульовані ціни зросли до 11,8% р/р), пальне (через стрибок світових цін на нафту у другій половині липня), оренда житла та перевезення.

Тарифи на воду, водовідведення та проїзд у громадському транспорті (адміністративно регульовані ціни зросли до 11,8% р/р), пальне (через стрибок світових цін на нафту у другій половині липня), оренда житла та перевезення. Прогноз НБУ: Найближчими місяцями інфляція зростатиме і за підсумками року досягне 10%, проте у 2027 році очікується її сповільнення до 6,9%, а у 2028 році - повернення до цільових 5%.

Як зазначається на сайті НБУ, у липні 2026 року інфляція в річному вимірі пришвидшилася до 7,7%. Порівняно з попереднім місяцем ціни зросли на 0,3%. Такі дані оприлюднила Державна служба статистики України.

Фактичні показники виявилися дещо вищими за прогнози Національного банку через зміщення сезонності на овочі та вищу адміністративну інфляцію.

Що найбільше вплинуло на ціни у липні?

Сирі продукти харчування: Подорожчали овочі борщового набору через зміщення термінів збору врожаю порівняно з минулим роком. Водночас м’ясо, яйця та фрукти (зокрема яблука) здешевшали або сповільнили зростання цін.

Базова інфляція: Темпи подорожчання оброблених продуктів сповільнилися до 10% (найменше росли ціни на ковбаси та кондитерські вироби), проте соняшникова олія продовжила дорожчати.

Непродовольчі товари: Зростання цін дещо пришвидшилося до 0,8% через попереднє послаблення гривні.

Послуги: Послуги ресторанів і готелів дорожчали повільніше, проте через високі ціни на пальне зросла вартість таксі та перевезень, а оренда житла подорожчала через внутрішню міграцію та дороге будівництво.

Адміністративно регульовані ціни: Головна причина - підвищення тарифів на воду та водовідведення в багатьох містах, дорожчий проїзд у громадському транспорті, а також зростання цін на алкоголь і тютюн через дорожчу логістику та сировину.

Пальне: Сповільнення було зумовлене стабільними цінами на початку липня, хоча у другій половині місяця бензин і дизель помітно подорожчали через стрибок світових цін на нафту.

Прогноз на майбутнє

За даними НБУ, у другому півріччі 2026 року інфляція продовжить зростати і за підсумками року досягне 10%. На це впливатимуть бюджетні видатки, зростання зарплат підприємств, наслідки подорожчання енергоносіїв та нові тарифи на воду.

Проте стримуватимуть ціни мораторій на деякі комунальні послуги та політика НБУ. Очікується, що у 2027 році інфляція сповільниться до 6,9%, а у 2028 році повернеться до цільового показника у 5%.