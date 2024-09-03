Долар пішов вгору: свіжий курс в обмінниках

На ранок 3 вересня середній курс продажу долара в Україні зріс на 5 копійок до 41,40 гривень, курс євро не змінився - 45,85 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 40,90 грн, євро по 45,15 грн.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,22-41,25 грн/долар (купівля-продаж) – зростання на 5 копійок порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар подорожчав після зниження протягом чотирьох днів поспіль.

Офіційний курс на 3 вересня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,0976 грн за 1 долар (+0,0384 грн).

Курс євро становитиме 45,4622 гривень за 1 євро (-0,0396 грн).

Ситуація на ринку

Статистика НБУ свідчить про зниження попиту на готівкову валюту. За даними НБУ, українці в серпні купили в банках 780,8 млн доларів. Обсяг купівлі скоротився на 30,1% порівняно з липнем, коли українці купили рекордний майже за 12 років обсяг валюти – 1,117 млрд доларів. З початку року українці купили у банках 7,136 млрд доларів.