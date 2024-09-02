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НБУ підвищив курс долара на початку вересня

Україна, Понеділок 02 вересня 2024 15:58
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НБУ підвищив курс долара на початку вересня Фото: курс долара виріс на 4 копійки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара щодо гривні. Долар подорожчав після зниження протягом чотирьох днів поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 3 вересня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,0976 грн за 1 долар (0,0384 грн).

НБУ підвищив курс долара на початку вересня

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 45,4622 гривень за 1 євро (-0,0396 грн).

НБУ підвищив курс долара на початку вересня

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 13 копійок до 41,18-41,20 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

НБУ підвищив курс долара на початку вересня

udinform.com

На готівковому ринку курс долара впав на 5 копійок до 41,35 гривні.

Прогноз курсу

Як зазначив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, початок осені можна вважати новою відправною точкою на українському валютному ринку.

За його словами, протягом 2-8 вересня цілком можливо, що основні курсові зміни відбудуться в діапазоні 41,1-41,4 грн/долар, а валютний коридор буде до 41-41,6 грн/долар на міжбанку та 41,2 - 41,8 грн/долар на готівковому ринку.

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