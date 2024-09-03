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Доллар пошел вверх: свежий курс в обменниках

Фото: курс доллара вырос на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины начал расти вслед за подорожанием на межбанковском валютном рынке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 3 сентября  средний курс продажи доллара в Украине вырос на 5 копеек до 41,40 гривен, курс евро не изменился - 45,85 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 40,90 гривен, евро по 45,15 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,22-41,25 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 5 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал после снижения в течение четырех дней подряд.

Официальный курс на 3 сентября 2024 года установлен на таком уровне: 41,0976 гривен за 1 доллар (+0,0384 грн).

Курс евро составит 45,4622 гривен за 1 евро (-0,0396 грн).

Ситуация на рынке

Статистики НБУ свидетельствует о снижении спроса на наличную валюту. По данным НБУ, украинцы в августе купили в банках 780,8 млн долларов. Объем покупки сократился на 30,1% по сравнению с июлем, когда украинцы купили рекордный почти за 12 лет объем валюты - 1,117 млрд долларов. С начала года украинцы купили в банках 7,136 млрд долларов.

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