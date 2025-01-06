Долар підскочив на початку тижня: свіжі курси в обмінниках

Курс долара в обмінних пунктах України продовжив зростання. Готівковий долар йде вгору слідом за подорожчанням на міжбанку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 6 січня середній курс продажу долара в Україні зріс на 20 копійок до 42,70 гривень, курс євро зріс на 55 копійок до 44,25 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 42,20 гривень, євро по 43,55 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 42,15-42,18 грн/долар (купівля-продаж) - зростання на 4 копійки порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар оновив перший історичний максимум цього року.

Офіційний курс на 6 січня 2025 року встановлено на такому рівні: 42,0889 гривень за 1 долар (+0,0504 грн).

Попередній максимум був 31 грудня 2024 року - 42,039 гривень за 1 долар.

Офіційний курс євро становитиме 43,3347 гривень за 1 євро (-0,0406 грн).

Ситуація на ринку

За даними НБУ, попит на валюту різко знизився на початку 2025 року. НБУ протягом тижня 30 грудня 2024 року - 3 січня 2025 року продав на міжбанківському валютному ринку 744,10 млн доларів. Це у 2,2 раза менше, ніж рекордний обсяг від початку війни тижнем раніше - 1,625 млрд доларів.

Незважаючи на це, НБУ підняв курс своїх інтервенцій, як наслідок, офіційний курс долара.