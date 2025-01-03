ua en ru
Пт, 03 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Долар оновив перший максимум цього року: НБУ встановив курс на 6 січня

Україна, П'ятниця 03 січня 2025 15:55
UA EN RU
Долар оновив перший максимум цього року: НБУ встановив курс на 6 січня Фото: курс долара зріс на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар оновив перший історичний максимум цього року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 6 січня 2025 року встановлено на такому рівні: 42,0889 гривень за 1 долар (+0,0504 грн).

Попередній максимум був 31 грудня 2024 року - 42,039 гривень за 1 долар.

Долар оновив перший максимум цього року: НБУ встановив курс на 6 січня

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 43,3347 гривень за 1 євро (-0,0406 грн).

Долар оновив перший максимум цього року: НБУ встановив курс на 6 січня

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 2 копійки до 42,11-42,14 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

Долар оновив перший максимум цього року: НБУ встановив курс на 6 січня

udinform.com

На готівковому ринку курс долара зріс на 5 копійок до 42,50 гривень.

Коментар НБУ

Як заявив голова НБУ Андрій Пишний, Національний банк України у 2025 році забезпечить "стійкість" валютного ринку.

Пишний нагадав, що НБУ ніколи не дає прогнозів щодо валютного курсу, і вкотре наголосив, що курс, "визначений державним бюджетом, не є для Національного банку метою і ніколи не був".

"Не чекайте від нас, що гривня полетить у космос", - сказав голова НБУ.

У держбюджеті на 2025 рік закладено середній курс 45 гривень за долар.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара Курс НБУ
NEWS
ЗМІ дізналися дату наступного засідання у форматі "Рамштайн"
ЗМІ дізналися дату наступного засідання у форматі "Рамштайн"
DAILY
Базова пенсія та бали за стаж: яку реформу готують українцям і для кого зростуть виплати
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Базова пенсія та бали за стаж: яку реформу готують українцям і для кого зростуть виплати