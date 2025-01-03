Долар оновив перший максимум цього року: НБУ встановив курс на 6 січня

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар оновив перший історичний максимум цього року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 6 січня 2025 року встановлено на такому рівні: 42,0889 гривень за 1 долар (+0,0504 грн).

Попередній максимум був 31 грудня 2024 року - 42,039 гривень за 1 долар.

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Офіційний курс євро становитиме 43,3347 гривень за 1 євро (-0,0406 грн).

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На міжбанку сьогодні курс зріс на 2 копійки до 42,11-42,14 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

udinform.com

На готівковому ринку курс долара зріс на 5 копійок до 42,50 гривень.

Коментар НБУ

Як заявив голова НБУ Андрій Пишний, Національний банк України у 2025 році забезпечить "стійкість" валютного ринку.

Пишний нагадав, що НБУ ніколи не дає прогнозів щодо валютного курсу, і вкотре наголосив, що курс, "визначений державним бюджетом, не є для Національного банку метою і ніколи не був".

"Не чекайте від нас, що гривня полетить у космос", - сказав голова НБУ.

У держбюджеті на 2025 рік закладено середній курс 45 гривень за долар.