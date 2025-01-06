НБУ більш ніж удвічі скоротив витрати на підтримку гривні

Попит на валюту різко знизився на початку 2025 року. Національний банк скоротив продажі з резервів для покриття структурного дефіциту валюти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ .

НБУ протягом тижня 30 грудня 2024 року - 3 січня 2025 року продав на міжбанківському валютному ринку 744,10 млн доларів. Це у 2,2 раза менше, ніж рекордний обсяг від початку війни тижнем раніше - 1,625 млрд доларів.

Попит на валюту різко зріс у грудні, і НБУ продав на міжбанківському валютному ринку 5,284 млрд доларів. Це максимальний місячний обсяг в історії.

Загалом за 2024 рік НБУ продав на міжбанку 34,822 млрд доларів. Однак обсяг міжнародної допомоги Україні за 2024 рік становив 41,7 млрд доларів, що перекриє інтервенції на міжбанку.

Раніше в НБУ заявили, що збільшення бюджетних витрат наприкінці року є традиційним сезонним явищем. НБУ очікує збільшення попиту на валюту і готовий компенсувати дефіцит.

Курс долара

Безготівковий ринок балансується за рахунок продажу валюти Нацбанком. НБУ реагує на ситуацію на ринку, піднімаючи або знижуючи курс інтервенцій. За підсумками торгів центробанк встановлює офіційний курс.

Минулого тижня курс долара знову зріс і досяг історичного максимуму - 42,08 грн/долар. За тиждень долар подорожчав на 16 копійок.

Ситуація на готівковому ринку майже повністю залежить від міжбанку. За тиждень на готівковому ринку курс долара зріс на 30 копійок до 42,50 грн/долар.

Нагадаємо, за 2023 рік НБУ для підтримки балансу на ринку продав 28,610 млрд доларів, що на 3,657 млрд доларів більше, ніж за 2022 рік. У 2023 році ці витрати з надлишком компенсувалися за рахунок