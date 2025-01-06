Доллар подскочил в начале недели: свежие курсы в обменниках

Курс доллара в обменных пунктах Украины продолжил рост. Наличный доллар идет вверх вслед за подорожанием на межбанке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 6 января средний курс продажи доллара в Украине вырос на 20 копеек до 42,70 гривен, курс евро вырос на 55 копеек до 44,25 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 42,20 гривен, евро по 43,55 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 42,15-42,18 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 4 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар обновил первый исторический максимум в этом году.

Официальный курс на 6 января 2025 года установлен на таком уровне: 42,0889 гривен за 1 доллар (+0,0504 грн).

Предыдущий максимум был 31 декабря 2024 года - 42,039 гривен за 1 доллар.

Официальный курс евро составит 43,3347 гривен за 1 евро (-0,0406 грн).

Ситуация на рынке

По данным НБУ, спрос на валюту резко снизился в начале 2025 года. НБУ в течение недели 30 декабря 2024 года - 3 января 2025 года продал на межбанковском валютном рынке 744,10 млн долларов. Это в 2,2 раза меньше, чем рекордный объем с начала войны неделей ранее - 1,625 млрд долларов.

Несмотря на это, НБУ поднял курс своих интервенций, как следствие, официальный курс доллара.