Долар підскочив до нового максимуму: курс на 10 березня і як не програти на купівлі валют

Нацбанк знову встановив офіційний курс долара на рекордній позначці, європейська валюта також завтра зросте у ціні.

Скільки коштуватиме валюта 10 березня та як краще розподілити заощадження, щоб зберегти гроші - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

Новий рекорд долара: Нацбанк встановив курс на завтра на рівні 43,89 грн (+17 коп.), що є черговим історичним максимумом. Євро також подорожчало - до 50,71 грн.

Нацбанк встановив курс на завтра на рівні 43,89 грн (+17 коп.), що є черговим історичним максимумом. Євро також подорожчало - до 50,71 грн. Стратегія "трьох купок": Експерт радить не "бігати" між валютами, а розділити заощадження: 40% у гривні (ОВДП), 30% у доларах та 30% у євро. Це забезпечить баланс активів за будь-яких умов.

Експерт радить не "бігати" між валютами, а розділити заощадження: 40% у гривні (ОВДП), 30% у доларах та 30% у євро. Це забезпечить баланс активів за будь-яких умов. Прогноз до кінця року: Більшість аналітиків очікують, що курс долара становитиме близько 44–45 гривень.

Більшість аналітиків очікують, що курс долара становитиме близько 44–45 гривень. Непередбачуваність євро: Спрогнозувати курс євро майже неможливо, оскільки він залежить від глобальної геополітики та світового співвідношення євро до долара.

Курс валют НБУ

Нацбанк знову підвищив курс долара до рекордного показника. Минулого тижня офіційний курс три дні поспіль був на максимальній межі, втім під кінець тижня валюта відкотилась назад.

Сьогодні ж НБУ встановив черговий рекорд - курс на завтра становитиме 43,89 (+17 коп). Євро також зросло на 17 копійок - до 50,71 гривні.

Фото: курс валют на 10 березня (інфографіка РБК-Україна)

Як не програти на курсі валют?

Як пояснив в коментарі РБК-Україна засновника та президента інвестиційної групи "УНІВЕР" Тарас Козак, намагання пересічного українця заробити на коливаннях курсу - це хибний підхід, який зазвичай призводить до втрат.

За словами експерта, статистика свідчить: фізичні особи найчастіше купують валюту, коли вона вже подорожчала, а продають - коли курс упав. У таких випадках виграють лише великі банки.

Стратегія "трьох купок"

Щоб не потрапляти в пастки ринку, фінансист радить заздалегідь розділити свої активи на три частини та не переводити гроші з однієї в іншу:

40% - у гривні (можна вкласти в ОВДП);

30% - у доларах (депозит або готівка для невеликих сум);

30% - у євро.

Такий розподіл дозволяє збалансувати стан активів за будь-яких ринкових умов і спокійно спостерігати за ситуацією збоку.

Прогнози до кінця року

Козак зазначає, що Національний банк знає майбутні показники, але не оприлюднює свої прогнози. Проте більшість експертів, спираючись на макроекономічні дані, сходяться на думці, що наприкінці року курс долара становитиме приблизно 44-45 гривень.

Це означатиме невелике падіння гривні щодо американської валюти.

Що буде з євро?

Спрогнозувати курс євро практично неможливо, каже Козак. Його вартість в Україні залежить не лише від гривні, а й від світового співвідношення євро до долара, на яке впливає велика геополітика.

Нещодавно це співвідношення змінилося з 1,20 до 1,15, і надалі євро може як вирости, так і впасти щодо обох валют.

Тож, замість спроб «вгадати» вигідний момент для обміну, експерт радить тримати кошти у різних валютах одночасно. Це допоможе зберегти заощадження незалежно від того, що відбуватиметься на ринку.