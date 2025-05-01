Долар перейшов до зростання після триденного зниження

Офіційний курс на 2 травня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,5945 гривень за 1 долар (+0,1239 грн).



bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 47,0808 гривень за 1 євро (-0,0879 грн).



bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 17 копійок до 41,64-41,67 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.



udinform.com

На готівковому ринку курс долара впав на 5 копійок до 41,70 гривень.