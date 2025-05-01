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Доллар перешел к росту после трехдневного снижения

Фото: курс доллара вырос на 12 копеек (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал после трех дней снижения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 2 мая 2025 года установлен на таком уровне: 41,5945 гривен за 1 доллар (+0,1239 грн).

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 47,0808 гривен за 1 евро (-0,0879 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 17 копеек до 41,64-41,67 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара упал на 5 копеек до 41,70 гривен.

Ситуация на рынке

По данным НБУ, апрельский скачок курса евро негативно повлиял на настроения бизнеса в Украине.

Курс евро достиг исторического максимума 22 апреля 47,76 гривен, после чего начал снижаться.

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