Доллар перешел к росту после трехдневного снижения

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал после трех дней снижения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 2 мая 2025 года установлен на таком уровне: 41,5945 гривен за 1 доллар (+0,1239 грн).
bank.gov.ua
Официальный курс евро составит 47,0808 гривен за 1 евро (-0,0879 грн).
bank.gov.ua
На межбанке сегодня курс вырос на 17 копеек до 41,64-41,67 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
udinform.com
На наличном рынке курс доллара упал на 5 копеек до 41,70 гривен.
По данным НБУ, апрельский скачок курса евро негативно повлиял на настроения бизнеса в Украине.
Курс евро достиг исторического максимума 22 апреля 47,76 гривен, после чего начал снижаться.
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