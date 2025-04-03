Долар перейшов до зростання, євро підскочив більш ніж на гривню

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 4 квітня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,3426 гривень за 1 долар (+0,0264 грн).



bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 45,8531 гривень за 1 євро (+1,2192 грн). Зростання курсу євро викликане падінням долара до європейської валюти на міжнародному ринку після оголошення Дональдом Трампом нових мит.



bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс упав на 1 копійку до 41,31-41,34 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.



udinform.com

На готівковому ринку курс долара не змінився - 41,50 гривень.

Прогноз курсу

Як зазначив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, міжнародна вартість долара, геополітичні обставини припинення війни лише опосередковано можуть впливати на український валютний ринок. Вони не домінуватимуть у курсоутворенні.

"Україна живе в непростих умовах війни, Нацбанк залишається головним гравцем на ринку, який реалізує досить ефективну стратегію: зараз підстав для кризи на ринку немає. А курс долара на світових ринках для нас скоріше є допоміжним фактором для зіставлення та аналізу основних процесів", - сказав він.

Таким чином, нові тарифи, запроваджені президентом США Дональдом Трампом, поки що ніяк не вплинуть на курс долара в Україні.