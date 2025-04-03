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Долар перейшов до зростання, євро підскочив більш ніж на гривню

Україна, Четвер 03 квітня 2025 15:38
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Долар перейшов до зростання, євро підскочив більш ніж на гривню Фото: курс долара зріс на 3 копійки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар подорожчав після зниження протягом шести днів поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 4 квітня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,3426 гривень за 1 долар (+0,0264 грн).
Долар перейшов до зростання, євро підскочив більш ніж на гривню

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 45,8531 гривень за 1 євро (+1,2192 грн). Зростання курсу євро викликане падінням долара до європейської валюти на міжнародному ринку після оголошення Дональдом Трампом нових мит.
Долар перейшов до зростання, євро підскочив більш ніж на гривню

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс упав на 1 копійку до 41,31-41,34 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.
Долар перейшов до зростання, євро підскочив більш ніж на гривню

udinform.com

На готівковому ринку курс долара не змінився - 41,50 гривень.

Прогноз курсу

Як зазначив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, міжнародна вартість долара, геополітичні обставини припинення війни лише опосередковано можуть впливати на український валютний ринок. Вони не домінуватимуть у курсоутворенні.

"Україна живе в непростих умовах війни, Нацбанк залишається головним гравцем на ринку, який реалізує досить ефективну стратегію: зараз підстав для кризи на ринку немає. А курс долара на світових ринках для нас скоріше є допоміжним фактором для зіставлення та аналізу основних процесів", - сказав він.

Таким чином, нові тарифи, запроваджені президентом США Дональдом Трампом, поки що ніяк не вплинуть на курс долара в Україні.

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