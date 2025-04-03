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Доллар перешел к росту, евро подскочил более чем на гривну

Украина, Четверг 03 апреля 2025 15:38
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Доллар перешел к росту, евро подскочил более чем на гривну Фото: курс доллара вырос на 3 копейки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал после снижения в течение шести дней подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 4 апреля 2025 года установлен на таком уровне: 41,3426 гривен за 1 доллар (+0,0264 грн).
Доллар перешел к росту, евро подскочил более чем на гривну

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 45,8531 гривен за 1 евро (+1,2192 грн). Рос курса евро вызван падением доллара к европейской валюте на международном рынке после объявления Дональдом Трампом новых пошлин.
Доллар перешел к росту, евро подскочил более чем на гривну

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 1 копейку до 41,31-41,34 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
Доллар перешел к росту, евро подскочил более чем на гривну

udinform.com

На наличном рынке курс доллара не изменился - 41,50 гривен.

Прогноз курса

Как отметил в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, международная стоимость доллара, геополитические обстоятельства прекращения войны лишь опосредованно могут влиять на украинский валютный рынок. Они не будут доминировать в курсообразовании.

"Украина живет в непростых условиях войны, Нацбанк остается главным игроком на рынке, который реализует достаточно эффективную стратегию: сейчас оснований для кризиса на рынке нет. А курс доллара на мировых рынках для нас скорее является вспомогательным фактором для сопоставления и анализа основных процессов", - сказал он.

Такими образом, новые тарифы введенные президентом США Дональдом Трампом, пока никак не повлияют на курс доллара в Украине.

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