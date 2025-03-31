Яким буде курс долара: банкір дав прогноз на квітень

Стабільність валютного ринку - річ досить умовна, і квітень у цьому плані не стане винятком. Економічні й геополітичні фактори, політика Нацбанку, формуватимуть загальний вектор курсових змін.

Як зазначив банкір, з грудня 2024 року Нацбанк вже тричі підвищував облікову ставку - з 13% до 15,5%. Інфляційні показники поки що тримаються в межах 13-15% рік до року, а середньомісячне зростання цін у першому півріччі очікується на рівні 0,8-1,5%.

На його думку, завдяки режиму "керованої гнучкості" та валютним інтервенціям НБУ, коливання курсу не будуть різкими, а попит та пропозиція перебуватимуть в балансі. Разом з тим подальші можливі монетарні рішення залежатимуть від ефекту вже застосованих березневих змін (чергове засідання монетарного комітету заплановане на 17 квітня).

"Якщо не виникне нових економічних чи політичних загроз, валютний ринок у квітні не зазнає серйозних потрясінь", - сказав він.

Лєсовий не виключає, що Великдень у квітні за певних умов може збільшити пропозицію на готівковому ринку на 10-15%.

"Очікується, що курс долара коливатиметься в діапазоні 41,5-42,3 грн/долар, а його зростання з початку року навряд чи перевищить 0,7%. На мій погляд, це можливе максимальне значення долара у квітні, допустима, економічно обумовлена планка. Однак, як це було вже не раз протягом цього року, реальний курс може бути нижчим", - додав він.

Банкір вважає, що міжнародна вартість долара, геополітичні обставини припинення війни лише опосередковано можуть впливати на український валютний ринок. Вони не домінуватимуть у курсоутворенні.

"Україна живе в непростих умовах війни, Нацбанк залишається головним гравцем на ринку, який реалізує досить ефективну стратегію: наразі підстав для кризи на ринку немає. А курс долара на світових ринках для нас радше є допоміжним фактором для зіставлення та аналізу основних процесів. Щодо можливих перемовин про припинення війни, то це також не є прямим чинником, який міг би істотно вплинути на попит і пропозицію", - додав він.