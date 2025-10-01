Долар перейшов до зростання

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар подорожчав після падіння до мінімуму з початку вересня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 2 жовтня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,2215 гривень за 1 долар (+0,0795 грн).
Офіційний курс євро становитиме 48,3734 гривень за 1 євро (+0,0706 грн).
На міжбанку сьогодні курс зріс на 11 копійок до 41,22-41,25 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.
На готівковому ринку долар впав до 41,45 гривень, євро впав до 48,85 гривень.
За даними Банку міжнародних розрахунків, обсяг торгів на валютних ринках досяг рекордних 9,6 трлн доларів на день.
Незважаючи на спекуляції про майбутнє долара як світової резервної валюти, попит на нього не знизився.
Долар продовжує домінувати, беручи участь у 89,2% усіх угод. Євро втратив позиції, знизившись до 28,9%.