Долар перейшов до зростання

Офіційний курс на 2 жовтня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,2215 гривень за 1 долар (+0,0795 грн).



bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 48,3734 гривень за 1 євро (+0,0706 грн).



bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 11 копійок до 41,22-41,25 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.



udinform.com

На готівковому ринку долар впав до 41,45 гривень, євро впав до 48,85 гривень.