Доллар перешел к росту

Фото: курс доллара вырос на 8 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подрожал после падения до минимума с начала сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 2 октября 2025 года установлен на таком уровне: 41,2215 гривен за 1 доллар (+0,0795 грн).

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 48,3734 гривен за 1 евро (+0,0706 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 11 копеек до 41,22-41,25 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке доллар упал до 41,45 гривен, евро упал до 48,85 гривен.

 

Главная мировая валюта

По данным Банка международных расчетов, объем торгов на валютных рынках достиг рекордных 9,6 трлн долларов в день.

Несмотря на спекуляции о будущем доллара как мировой резервной валюты, спрос на него не снизился.

Доллар продолжает доминировать, участвуя в 89,2% всех сделок. Евро потерял позиции, снизившись до 28,9%.

