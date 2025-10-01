Доллар перешел к росту

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подрожал после падения до минимума с начала сентября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 2 октября 2025 года установлен на таком уровне: 41,2215 гривен за 1 доллар (+0,0795 грн).
Официальный курс евро составит 48,3734 гривен за 1 евро (+0,0706 грн).
На межбанке сегодня курс вырос на 11 копеек до 41,22-41,25 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
На наличном рынке доллар упал до 41,45 гривен, евро упал до 48,85 гривен.
По данным Банка международных расчетов, объем торгов на валютных рынках достиг рекордных 9,6 трлн долларов в день.
Несмотря на спекуляции о будущем доллара как мировой резервной валюты, спрос на него не снизился.
Доллар продолжает доминировать, участвуя в 89,2% всех сделок. Евро потерял позиции, снизившись до 28,9%.