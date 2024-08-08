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Долар перейшов до зниження: скільки коштує валюта в обмінних пунктах

Київ, Четвер 08 серпня 2024 10:45
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Долар перейшов до зниження: скільки коштує валюта в обмінних пунктах Фото: американський долар подешевшав в обмінниках (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Данило Крамаренко

Курс долара перейшов до зниження в обмінних пунктах України. Після того, як Нацбанк опустив офіційний курс нижче 41 гривні, готівковий долар у середньому продають по 41,20 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок середній курс продажу долара в Україні опустився на 9 копійок - до 41,20 гривень. Купують готівковий долар у середньому по 40,60 гривень.

Тренд зниження демонструє і єдина європейська валюта. Сьогодні середній курс продажу в обмінниках становить 45,17 гривень, у купівлі - 44,65 гривень.

На міжбанку сьогодні курс перебуває на рівні 40,88-40,93 грн/долар (купівля-продаж). На таких же позначках завершилися вчорашні торги.

Офіційний курс

Національний банк на 8 серпня опустив курс долара нижче за позначку в 41 гривню. Тим самим укріпивши українську валюту третій день поспіль.

Офіційний курс сьогодні встановлено на такому рівні: 40,9847 гривень за 1 долар (-0,0534 грн). При цьому курс євро у четвер становитиме 44,7676 гривень за 1 євро (-0,0255 грн).

Що буде з доларом у першій половині серпня

Протягом найближчих тижнів на ринку спостерігатиметься відносне затишшя. Усі курсові процеси можуть відбуватися в рамках нового валютного коридору в 40,7-41,7 грн/долар, розповів РБК-Україна начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовий.

На його думку, залежно від валюти середня різниця між курсами міжбанку та готівкового ринку становитиме 0,3-0,5 грн. А середні тижневі відхилення будуть у межах 2% від стартового курсу тижня.

"Отже, за всіма ознаками, на ринку спостерігатиметься інерція стабільності, яка може продовжуватися аж до вересня. Водночас можна розраховувати, що ринок житиме в рамках звичної системи змін, яка не передбачає різких курсових стрибків", - додав він.

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