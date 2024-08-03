Чого очікувати від курсу долара: банкір дав прогноз на першу половину серпня

З останньої декади липня і впродовж наступних трьох тижнів на ринку спостерігатиметься відносне затишшя: всі курсові процеси можуть статися в межах нового валютного коридору у 40,7-41,7 грн/долар.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку.

"Крім того, НБУ, що вжив своєчасних заходів та стримав курсову швидкість, може зберегти обсяги валютних інтервенцій на рівні 200-250 млн доларів на банківський день і таким чином збалансує попит і пропозицію", - сказав він.

Як зазначив Лєсовий, інфляційний тиск нікуди не подівся. Однак з ринку зникли зародки ажіотажу (почасти це стало наслідком оперативного втручання Нацбанку, а також логічним заспокоєнням частини гравців через розв’язання питання зовнішнього боргу України).

"Можна сказати, що наразі триває перехідний період між літніми та осінніми курсами, які наближатимуться до закладеного в бюджеті на кінець року курсу у 42,1 грн/долар", - вважає банкір.

Лєсовий наголосив, що режим "керованої гнучкості" діятиме надалі та його важливість проявилася саме в липні, коли регулятор мав змогу вчасно та ефективно втрутитися на ринок. Крім того, режим "керованої гнучкості" передбачає збереження правил гри: щоденні валютні коливання будуть не значними та різновекторними, власне, як це спостерігалося від самого початку запровадження цього режиму.

Прогноз курсу

Банкір прогнозує, що ситуація на валютному ринку впродовж 5-11 серпня буде такою:

Коридори допустимих валютних змін на міжбанку складуть 40,7-41,7 грн/долар та 43,5-45,5 грн/євро, а готівковому ринку - 40,7-42 грн/долар та 43,5-46,5 грн/євро.

Залежно від валюти середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку складе 0,3-0,5 грн.

Середні тижневі курсові відхилення будуть в межах 2% від стартового курсу тижня.

"Отже, за всіма ознаками, на ринку спостерігатиметься інерція стабільності, що може тривати аж до настання вересня. Водночас можна розраховувати, що ринок житиме в рамках звичної системи змін, яка не передбачає різких курсових стрибків. Крім того, важливим на наступному тижні може стати поточний рівень попиту та його співвідношення з пропозицією. Адже від цього можуть залежати обсяги валютних інтервенцій та поведінка регулятора на валютному ринку", - констатував Лєсовий.