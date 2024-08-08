Доллар перешел к снижению: сколько стоит валюта в обменных пунктах

Курс доллара перешел к снижению в обменных пунктах Украины. После того, как Нацбанк опустил официальный курс ниже 41 гривны, наличный доллар в среднем продают по 41,20 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро средний курс продажи доллара в Украине опустился на 9 копеек - до 41,20 гривен. Покупают наличный доллар в среднем по 40,60 гривен.

Тренд на снижение демонстрирует и единая европейская валюта. Сегодня средний курс продажи в обменниках составляет 45,17 гривен, в покупке - 44,65 гривен.

На межбанке сегодня курс находится на уровне 40,88-40,93 грн/доллар (покупка-продажа). На таких же отметках завершились вчерашние торги.

Официальный курс

Национальный банк на 8 августа опустил курс доллара ниже отметки в 41 гривну. Тем самым укрепив украинскую валюту третий день подряд.

Официальный курс на сегодня установлен на таком уровне: 40,9847 гривен за 1 доллар (-0,0534 грн). При этом курс евро в четверг составит 44,7676 гривен за 1 евро (-0,0255 грн).

Что будет с долларом в первой половине августа

В течение ближайших недель на рынке будет наблюдаться относительное затишье. Все курсовые процессы могут проходить в рамках нового валютного коридора в 40,7-41,7 грн/доллар, рассказал РБК-Украина начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой.

По его мнению, в зависимости от валюты средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка составит 0,3-0,5 грн. А средние недельные отклонения будут в пределах 2% от стартового курса недели.

"Итак, по всем признакам, на рынке будет наблюдаться инерция стабильности, которая может продолжаться вплоть до сентября. В то же время можно рассчитывать, что рынок будет жить в рамках привычной системы изменений, которая не предполагает резких курсовых скачков", - добавил он.