Долар падає в ціні на фоні візиту Трампа до країн Азії

При цьому японська єна зміцнилася більш ніж на 0,6% до 151,855 за долар напередодні засідання Банку Японії цього тижня, на якому, як очікується, центральний банк збереже ставки на колишньому рівні.

Коментарі міністра фінансів США Скотта Бессента також призвели до зростання ієни, оскільки під час зустрічі з японським колегою Сацукі Катаямою він закликав до "розумної грошово-кредитної політики".

Інвестори також оцінювали зустріч Трампа з новим прем'єр-міністром Японії Санае Такаїті у Токіо, де він вітав її обіцянку прискорити нарощування військової могутності та підписав угоди про торгівлю та рідкісноземельні метали.

Інвестори побоюються, що будь-яка реальна угода між Китаєм та США може принести набагато менше приводів для святкування.

У центрі уваги буде зустріч Трампа та лідера Китаю Сі Цзіньпіна у Південній Кореї у четвер. За даними аналітиків, якщо якщо двом лідерам вдасться досягти конкретного прогресу, цього може бути достатньо, щоб задовольнити ринки на даний момент, оскільки інвестори шукають позитивних моментів.

Очікування, пов'язані з підсумками торгових переговорів та очікуваним зниженням ставки Федеральною резервною системою на 25 базисних пунктів, поставили долар у невигідне становище.

У вівторок євро досягнув тижневого максимуму на позначці 1,1668 долара, тоді як фунт стерлінгів торгувався по 1,3368 долара, збільшившись за день на 0,25%.