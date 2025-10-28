Доллар падает в цене на фоне визита Трампа в страны Азии

Доллар на мировых биржах падает накануне визита президента США Дональда Трампа в страны Азии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
При этом японская иена укрепилась более чем на 0,6% до 151,855 за доллар в преддверии заседания Банка Японии на этой неделе, на котором, как ожидается, центральный банк сохранит ставки на прежнем уровне.
Комментарии министра финансов США Скотта Бессента также привели к росту иены, поскольку во время встречи с японским коллегой Сацуки Катаямой он призвал к "разумной денежно-кредитной политике".
Инвесторы также оценивали встречу Трампа с новым премьер-министром Японии Санаэ Такаити в Токио, где он приветствовал ее обещание ускорить наращивание военной мощи и подписал соглашения о торговле и редкоземельных металлах.
Инвесторы опасаются, что любая реальная сделка между Китаем и США может принести гораздо меньше поводов для празднования.
В центре внимания будет встреча Трампа и лидера Китая Си Цзиньпина в Южной Корее в четверг. По данным аналитиков, если если двум лидерам удастся достичь конкретного прогресса, этого может быть достаточно, чтобы удовлетворить рынки на данный момент, поскольку инвесторы ищут положительных моментов.
Ожидания, связанные с итогами торговых переговоров и ожидаемым снижением ставки Федеральной резервной системой на 25 базисных пунктов, поставили доллар в невыгодное положение.
Во вторник евро достиг недельного максимума на отметке 1,1668 доллара, тогда как фунт стерлингов торговался по 1,3368 доллара, увеличившись за день на 0,25%.
Ранее сообщалось, что курс доллара в обменных пунктах Украины 28 октября увеличился на 2 копейки, а евро подорожало на 9 копеек.
По состоянию на утро 28 октября средний курс продажи доллара вырос составил 42,34 гривны, а курс евро увеличился до 49,43 гривны.