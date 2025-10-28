Доллар падает в цене на фоне визита Трампа в страны Азии

При этом японская иена укрепилась более чем на 0,6% до 151,855 за доллар в преддверии заседания Банка Японии на этой неделе, на котором, как ожидается, центральный банк сохранит ставки на прежнем уровне.

Комментарии министра финансов США Скотта Бессента также привели к росту иены, поскольку во время встречи с японским коллегой Сацуки Катаямой он призвал к "разумной денежно-кредитной политике".

Инвесторы также оценивали встречу Трампа с новым премьер-министром Японии Санаэ Такаити в Токио, где он приветствовал ее обещание ускорить наращивание военной мощи и подписал соглашения о торговле и редкоземельных металлах.

Инвесторы опасаются, что любая реальная сделка между Китаем и США может принести гораздо меньше поводов для празднования.

В центре внимания будет встреча Трампа и лидера Китая Си Цзиньпина в Южной Корее в четверг. По данным аналитиков, если если двум лидерам удастся достичь конкретного прогресса, этого может быть достаточно, чтобы удовлетворить рынки на данный момент, поскольку инвесторы ищут положительных моментов.

Ожидания, связанные с итогами торговых переговоров и ожидаемым снижением ставки Федеральной резервной системой на 25 базисных пунктов, поставили доллар в невыгодное положение.

Во вторник евро достиг недельного максимума на отметке 1,1668 доллара, тогда как фунт стерлингов торговался по 1,3368 доллара, увеличившись за день на 0,25%.