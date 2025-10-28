Долар і євро знову дорожчають в обмінниках
Курс долара в обмінних пунктах України 28 жовтня збільшився на 2 копійок, а євро подорожчало на 9 копійок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
Станом на ранок 28 жовтня середній курс продажу долара зріс на 2 копійки порівняно з 27 жовтня і становив 42,34 гривні, курс євро збільшився на 9 копійок до 49,43 гривні.
В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,75 гривні, євро по 48,73 гривні.
До закриття міжбанку 27 жовтня курс долара курс перебував на рівні 42,09-41,11 грн/долар (купівля-продаж) – порівняно із закриттям 24 жовтня зростання становило 3 і 2 копійки відповідно.
Офіційний курс
Національний банк України підвищив курс долара на 28 жовтня порівняно з 27 жовтня на 8 копійок – до 42,0704 гривні. Водночас курс євро зріс на 21 копійку і становив 48,9742 гривні.
Прогноз курсу долара
До кінця року НБУ дозволить курсу гривні незначно послабитися. Це пояснюється сезонним зростанням попиту на іноземну валюту, вважають аналітики інвестиційної компанії Dragon Capital. Значних стрибків курсу при цьому не прогнозується. "Навряд чи курс перетне позначку 43 гривні за долар", - прогнозує директорка аналітичного департаменту і головний економіст компанії Олена Білан.