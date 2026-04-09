ua en ru
Чт, 09 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Фінанси

Долар падає, а євро різко підскочив: де вигідніше купувати валюту 9 квітня

09:14 09.04.2026 Чт
2 хв
Вартість євро у різних фінустановах суттєво відрізняється
aimg Ірина Гамерська
Долар падає, а євро різко підскочив: де вигідніше купувати валюту 9 квітня Фото: обмінники та банки оновили курс валют (Getty Images)

У четвер, 9 квітня, валютний ринок продемонстрував різноспрямовану динаміку: долар в обмінниках здешевшав ще на 5 копійок, тоді як євро "підстрибнуло" одразу на 25-40 копійок. Найкращу ціну на американську валюту сьогодні пропонують ПриватБанк та Ощадбанк, а от за євро в банках доведеться віддати вже понад 51 гривню.

Який курс встановили обмінники та популярні банки станом на ранок - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Читайте також: Чи впаде долар перед Великоднем? Чого чекати від курсу протягом тижня - прогноз банкіра

Курс валют в обмінниках

Станом на ранок 9 квітня, за даними порталу Minfin, середній курс долара в обмінниках становить 43,55 (-5 коп) гривні при покупці та 43,40 (-5 коп) гривні - при здачі валюти.

Євро в обмінниках сьогодні можна купити за середнім курсом в 50,90 (+25 коп) гривень, а здати - по 50,65 (+25 коп) гривень.

Фото: курс валют на 9 квітня (інфографіка РБК-Україна)

Курс валют в банках

Середній курс долара в банках сьогодні становить 43,75 (-5 коп) гривень для покупки та 43,26 (-9 коп) гривні - для здачі валюти.

Євро в банках сьогодні обійдеться у 51,04 (+39 коп) гривні, а здати валюту можна за курсом у 50,25 (+25 коп) гривень.

ПриватБанк сьогодні продає долар в касах по 43,75 гривні, а по безналу - 43,85 гривні. Євро у відділеннях "Привату" коштує 51,15 гривню, а для карток - 51,28 гривню.

Ощадбанк продає долар у мобільному застосунку по 43,75 гривні, а для карток - 43,90 гривні. Євро в "Ощаді" у застосунку можна купити по 50,70 гривень, а карткою - по 50,85 гривень.

"Пумб" сьогодні тримає курс долара на рівні 43,80 гривень при купівлі у касі та 43,60 гривні - безнал. Євро в "Пумбі" можна купити по 51,20 гривні.

У monobank долар сьогодні коштує 43,85 гривні, а євро - 51,20 гривню.

Читайте також: Євро різко пішло вгору, долар і далі падає: курс НБУ на 9 квітня та як купити облігації в "Дії"

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Фінанси Курс долара Курс євро
Новини
БпЛА атакували нафтостанцію в Краснодарському краї РФ: на місці удару спалахнула пожежа
Аналітика
Втрати росіян на Донбасі зросли втричі, а просування мінімальне: інтерв'ю з Палісою
Втрати росіян на Донбасі зросли втричі, а просування мінімальне: інтерв'ю з Палісою