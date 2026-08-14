Долар опустився ще нижче: ''свіжий'' курс валют у банках та обмінниках на 14 серпня

На ранок 14 серпня курс валют у банках та обмінниках зазнав чергових незначних змін. Долар подешевшав у низці установ, а євро також втратив кілька копійок.
Де сьогодні найбільш вигідні курси для обміну та скільки коштуватимуть 1000 доларів у найбільших банках, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Головне:
За даними порталу Minfin, станом на ранок 14 серпня середній курс долара в обмінниках становить 44,90 (без змін) грн для продажу та 44,80 (без змін) грн для купівлі.
Євро в обмінниках сьогодні продають по 51,85 (-5 коп.) грн, а купують – по 51,70 (без змін) грн.
Фото: курс валют в обмінниках 14 серпня (Інфографіка РБК-Україна)
Читайте також: Долар дешевшає: курс НБУ на 14 серпня та який вплив матимуть нові валютні ліміти регулятора
ПриватБанк сьогодні продає долари у відділеннях по 44,90 грн (без змін), а для карток курс становить 44,84 грн (-20 коп.). Євро у відділеннях можна купити по 51,95 грн (+5 коп.), а для карток – по 52,08 грн (без змін).
Ощадбанк продає долари через ''Мобільний Ощад'' по 44,85 грн (-5 коп.), а для карток – по 45,10 грн (без змін). Євро у мобільному застосунку можна купити по 51,90 грн (-5 коп.), а для карток – по 52,20 грн (без змін).
''ПУМБ'' продає долари у відділеннях по 45,10 грн (без змін), а за комерційним курсом – по 44,90 грн (без змін). Євро у касах банку можна купити по 52,00 грн (-10 коп.).
Monobank продає долари по 44,83 грн (-17 коп.), а євро – по 51,99 грн (без змін).
Фото: курс валют у банках 14 серпня (Інфографіка РБК-Україна)
Найвигідніший курс продажу долара серед великих банків сьогодні пропонує Monobank – 44,83 грн. Далі йде Ощадбанк через ''Мобільний Ощад'' – 44,85 грн.
ПриватБанк у відділеннях та ПУМБ за комерційним курсом продають долар по 44,90 грн. Найдорожче американську валюту продають Ощадбанк для карток і ПУМБ у відділеннях – по 45,10 грн.
Якщо купувати євро, найнижчий курс пропонує Ощадбанк через ''Мобільний Ощад'' – 51,90 грн. Далі йдуть ПриватБанк у відділеннях – 51,95 грн, Monobank – 51,99 грн та ПУМБ – 52,00 грн.
Найвищий курс купівлі долара сьогодні пропонують Ощадбанк через ''Мобільний Ощад'' та ПУМБ за комерційним курсом – по 44,60 грн.
Євро найвигідніше продавати в Ощадбанк через ''Мобільний Ощад'' та ПУМБ – по 51,45 грн. Далі йдуть Ощадбанк для карток – 51,40 грн, ПриватБанк для карток – 51,25 грн, Monobank – 51,30 грн, а у відділеннях ПриватБанку курс купівлі становить 50,95 грн.
Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.