Доллар опустился еще ниже: ''свежий'' курс валют в банках и обменниках на 14 августа

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В обменниках доллар продают в среднем по 44,90 грн., евро – по 51,85 грн.

В банках самый дешевый доллар можно купить по 44,83 грн.

Самый низкий курс продажи евро среди крупных банков предлагает Ощадбанк через ''Мобильный Ощад'' – 51,90 грн.

Выгоднее всего продать доллар сегодня можно в Ощадбанке через "Мобильный Ощад" и ПУМБ по коммерческому курсу.

Самый высокий курс покупки евро установили Ощадбанк через ''Мобильный Ощад'' и ПУМБ.

За 1000 долларов в банках придется заплатить от 44830 до 45100 грн в зависимости от учреждения.

Курс валют в обменниках

По данным портала Minfin, по состоянию на утро 14 августа средний курс доллара в обменниках составляет 44,90 (без изменений) гривен для продажи и 44,80 (без изменений) гривен для покупки.

Евро в обменниках сегодня продают по 51,85 (-5 коп.) грн., а покупают – по 51,70 (без изменений) грн.

Фото: курс валют в обменниках 14 августа (Инфографика РБК-Украина)

Курс валют в банках

ПриватБанк сегодня продает доллары в отделениях по 44,90 грн (без изменений), а для карт курс составляет 44,84 грн (-20 коп.). Евро в отделениях можно купить по 51,95 грн (+5 коп.), а для карт – по 52,08 грн (без изменений).

Ощадбанк продает доллары через ''Мобильный Ощад'' по 44,85 грн (-5 коп.), а для карт – по 45,10 грн (без изменений). Евро в мобильном приложении можно купить по 51,90 грн (-5 коп.), а для карт – по 52,20 грн (без изменений).

''ПУМБ'' продает доллары в отделениях по 45,10 грн (без изменений), а по коммерческому курсу – по 44,90 грн (без изменений). Евро в кассах банка можно купить по 52,00 грн (-10 коп.).

Monobank продает доллары по 44,83 грн (-17 коп.), а евро – по 51,99 грн (без изменений).

Фото: курс валют в банках 14 августа (Инфографика РБК-Украина)

Где дешевле купить валюту

Самый выгодный курс продажи доллара среди крупных банков сегодня предлагает Monobank – 44,83 грн. Далее следует Ощадбанк через ''Мобильный Ощад'' – 44,85 грн.

ПриватБанк в отделениях и ПУМБ по коммерческому курсу продают доллар по 44,90 грн. Дороже всего американскую валюту продают Ощадбанк для карт и ПУМБ в отделениях – по 45,10 грн.

Если покупать евро, самый низкий курс предлагает Ощадбанк через ''Мобильный Ощад'' - 51,90 грн. Далее следуют ПриватБанк в отделениях – 51,95 грн, Monobank – 51,99 грн и ПУМБ – 52,00 грн.

Где выгоднее продать валюту

Самый высокий курс покупки доллара сегодня предлагают Ощадбанк через ''Мобильный Ощад'' и ПУМБ по коммерческому курсу – по 44,60 грн.

Евро выгоднее всего продавать в Ощадбанк через ''Мобильный Ощад'' и ПУМБ – по 51,45 грн. Далее следуют Ощадбанк для карт – 51,40 грн, ПриватБанк для карт – 51,25 грн, Monobank – 51,30 грн, а в отделениях ПриватБанка курс покупки составляет 50,95 грн.

Сколько стоят 1000 долларов в банках сегодня