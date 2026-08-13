ua en ru
Чт, 13 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Фінанси

Долар дешевшає: курс НБУ на 14 серпня та який вплив матимуть нові валютні ліміти регулятора

16:44 13.08.2026 Чт
2 хв
Який курс встановив Нацбанк наприкінці тижня?
aimg Анастасія Мацепа
Долар дешевшає: курс НБУ на 14 серпня та який вплив матимуть нові валютні ліміти регулятора Фото: НБУ встановив новий офіційний курс долара та євро (колаж РБК-Україна)
Не чекай змін - готуйся до них! Фільтруй валютні коливання з РБК-Україна у Google

Нацбанк оновив офіційний курс валют на 14 серпня. Американська та європейська валюти дешевшають щодо гривні другий день поспіль.

Скільки тепер коштують долар та євро і які фактори впливають на валютний ринок, – читайте у матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • Офіційний курс долара на 14 серпня становить 44,69 грн.
  • Американська валюта подешевшала на 2 копійки за добу.
  • Курс євро встановлено на рівні 51,55 грн.
  • Європейська валюта втратила 6 копійок.
  • Нові валютні ліміти НБУ, на думку експерта, не матимуть значного впливу на ринок.
  • Для більшості громадян фактичним обмеженням залишатиметься фінансовий моніторинг.

Курс валют НБУ

НБУ встановив на п’ятницю, 14 серпня, офіційний курс долара на рівні 44,69 грн за долар. Порівняно з попереднім банківським днем американська валюта подешевшала на 2 копійки.

Офіційний курс євро становить 51,55 грн за євро, що на 6 копійок нижче за показник 13 серпня.

Долар дешевшає: курс НБУ на 14 серпня та який вплив матимуть нові валютні ліміти регулятора

Фото: офіційний курс валют НБУ на 14 серпня (Інфографіка РБК-Україна)

Читайте також: Валютна відлига від НБУ. Чого чекати курсу гривні після серпневих послаблень

Чи вплинуть нові ліміти на попит на валюту

Після пом’якшення валютних обмежень НБУ частина експертів допускає певне пожвавлення попиту на валюту. Водночас фінансовий аналітик Андрій Шевчишин оцінює потенційний вплив нових правил досить стримано.

За його словами, можливістю купувати валюту в межах нового ліміту скористається відносно невелика кількість громадян.

''Поки виглядає так, що вплив буде доволі обмежений. Мало хто має ліміт на операції та офіційно підтверджені 200 тис. грн. Для більшості просто на рівні користувачів буде діяти обмеження 50 тис. грн на рівні фінансового моніторингу'', – зазначив Шевчишин у коментарі для РБК-Україна.

Нагадаємо, з 11 серпня НБУ збільшив ліміт на купівлю безготівкової валюти для населення з 50 тис. до 200 тис. грн на місяць.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Національний банк України Курс долара Курс євро
Новини
Корецький назвав ключові завдання у роботі нового Кабміну
Корецький назвав ключові завдання у роботі нового Кабміну
Аналітика
Новий тренд чи нішевий експеримент: чому девелопери пішли в дохідну нерухомість
Марія Волощукредактор РБК-Україна Новий тренд чи нішевий експеримент: чому девелопери пішли в дохідну нерухомість