Долар дешевшає: курс НБУ на 14 серпня та який вплив матимуть нові валютні ліміти регулятора

Нацбанк оновив офіційний курс валют на 14 серпня. Американська та європейська валюти дешевшають щодо гривні другий день поспіль.

Скільки тепер коштують долар та євро і які фактори впливають на валютний ринок, – читайте у матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

Офіційний курс долара на 14 серпня становить 44,69 грн.

Американська валюта подешевшала на 2 копійки за добу.

Курс євро встановлено на рівні 51,55 грн.

Європейська валюта втратила 6 копійок.

Нові валютні ліміти НБУ, на думку експерта, не матимуть значного впливу на ринок.

Для більшості громадян фактичним обмеженням залишатиметься фінансовий моніторинг.

Курс валют НБУ

НБУ встановив на п’ятницю, 14 серпня, офіційний курс долара на рівні 44,69 грн за долар. Порівняно з попереднім банківським днем американська валюта подешевшала на 2 копійки.

Офіційний курс євро становить 51,55 грн за євро, що на 6 копійок нижче за показник 13 серпня.

Фото: офіційний курс валют НБУ на 14 серпня (Інфографіка РБК-Україна)

Чи вплинуть нові ліміти на попит на валюту

Після пом’якшення валютних обмежень НБУ частина експертів допускає певне пожвавлення попиту на валюту. Водночас фінансовий аналітик Андрій Шевчишин оцінює потенційний вплив нових правил досить стримано.

За його словами, можливістю купувати валюту в межах нового ліміту скористається відносно невелика кількість громадян.

''Поки виглядає так, що вплив буде доволі обмежений. Мало хто має ліміт на операції та офіційно підтверджені 200 тис. грн. Для більшості просто на рівні користувачів буде діяти обмеження 50 тис. грн на рівні фінансового моніторингу'', – зазначив Шевчишин у коментарі для РБК-Україна.

Нагадаємо, з 11 серпня НБУ збільшив ліміт на купівлю безготівкової валюти для населення з 50 тис. до 200 тис. грн на місяць.