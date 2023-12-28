Долар оновив рекорд: НБУ встановив офіційний курс на останній день року

Офіційний курс на 29 грудня 2023 року встановлено на такому рівні: 37,9824 грн за 1 долар (+0,3630 грн).

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 42,2079 гривень за 1 євро (+0,5745 грн). Це історичний максимум. Однак курс визначається котируваннями пари євро/долар на міжнародному ринку та не залежить від НБУ.

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На міжбанку сьогодні курс виріс на 31 копійку до 38,00-38,02 грн/долар (купівля-продаж).

udinform.com

На готівковому ринку зранку курс виріс на 30 копійок до 38,40 грн/долар, а в другій половині дня піднявся до 38,80 грн/долар.

Ситуація на ринку наприкінці року

Таким чином, офіційний курс долара з початку грудня зріс на 4,4% з 36,38 до 37,62 грн/долар і майже щодня оновлював рекорди.

Зростання попиту на валюту наприкінці року було очікуваним для Національного банку України, який у відповідь послабив гривню. Глава НБУ Андрій Пишний пов'язує зростання курсу долара на міжбанку протягом останніх тижнів з фактором сезонності і зростанням потреб у валюті для закупівель імпорту, що відкладалися протягом року.

Очікується, що на початку 2024 року Національний банк продовжить активно впливати на валютний ринок та поступово послаблювати гривню. На міжбанку курс може становити 37,70-38,50 грн/долар, на готівковому ринку - плюс ще 50-60 копійок.