Доллар обновил рекорд: НБУ установил официальный курс на последний день года

Официальный курс на 29 декабря 2023 года установлен на таком уровне: 37,9824 гривен за 1 доллар (+0,3630 грн).

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Курс евро составит 42,2079 гривен за 1 евро (+0,5745 грн). Это исторический максимум. Однако курс определяется котировками пары евро/доллар на международном рынке и не зависит от НБУ.

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На межбанке сегодня курс вырос на 31 копейку до 38,00-38,02 грн/доллар (покупка-продажа).

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На наличном рынке с утра курс вырос на 30 копеек до 38,40 грн/доллар, а во второй половине дня поднялся до 38,80 грн/доллар.

Ситуация на рынке в конце года

Таким образом, официальный курс доллара с начала декабря вырос на 4,4% с 36,38 до 37,62 грн/доллар и почти каждый день обновлял рекорды.

Рост спроса на валюту в конце года был ожидаемым для Национального банка Украины, который в ответ ослабил гривну. Глава НБУ Андрей Пышный связывает рост курса доллара на межбанке в течение последних недель с фактором сезонности и ростом потребностей в валюте для откладывавшихся в течение года закупок импорта.

Ожидается, что в начале 2024 года Национальный банк продолжит активно влиять на валютный рынок и постепенно ослаблять гривну. На межбанке курс может составить 37,70-38,50 грн/доллар, на наличном рынке - плюс еще 50-60 копеек.