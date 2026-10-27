Доллар обновил максимум: актуальный курс НБУ на 28 октября и почему валюта растет

Национальный банк Украины установил официальные курсы иностранных валют на среду, 28 октября. Доллар подорожал, снова обновив исторический максимум. В то же время евро вернулся к понижению.

Сколько стоит валюта и почему доллар продолжает дорожать, – читайте в материале РБК-Украина ниже.

Курс валют НБУ

В среду, 28 октября, НБУ установил официальный курс доллара на уровне 45,60 грн. Это на 7 копеек больше, чем во вторник, 27 октября, когда американская валюта обошлась в 45,53 грн. Новый показатель стал историческим максимумом официального курса доллара.

Официальный курс евро, напротив, снизился. На 28 октября он составляет 50,85 грн – на 10 копеек меньше, чем в предыдущий рабочий день, когда европейская валюта стоила 50,95 грн.

Фото: курс валют НБУ на 28 октября (инфографика РБК-Украина)

Читайте также: Что будет с курсом доллара и евро в конце октября: прогноз банкира на неделю

Почему доллар продолжает дорожать

Одной из возможных причин роста курса доллара является неопределенность получения международного финансирования. Об этом в комментарии для РБК-Украина рассказал основатель и президент инвестиционной группы "УНИВЕР" Тарас Козак .

По словам эксперта, Украина нуждается в финансовой поддержке международных партнеров, в частности, Европейского Союза и Международного валютного фонда, до конца этого года и на следующий год. В то же время, для получения средств необходимо выполнить ряд требований партнеров, а готовности власти двигаться в этом направлении, по мнению Козака, пока недостаточно.

Часть обязательств уже выполнили, в частности, по налогообложению посылок и другим техническим вопросам. Однако в сфере борьбы с коррупцией, по которой Украина также взяла на себя обязательства, прогресса, по оценке эксперта, не хватает. Он обращает внимание, что соответствующие законопроекты не вносятся и не выносятся на голосование в Верховной Раде.

Козак считает, что именно это может быть одним из немногих существенных изменений за последние месяцы, которое влияет на ожидания участников валютного рынка.

Изменились ли условия на валютном рынке

По словам Козака, объемы торгов на межбанковском валютном рынке существенно не выросли и остаются примерно на прежнем уровне. В то же время курс доллара поднялся до 45 грн и выше тех же объемов торгов, что и раньше.

Эксперт также отмечает, что существенных изменений в ситуации на фронте и уровне поддержки Украины со стороны США и Европы он не видит. Поэтому, по его мнению, эти факторы не объясняют нынешнее движение курса.

Казак предполагает, что Национальный банк может проверять, как валютный рынок будет реагировать на более высокие курсовые уровни. В то же время, это лишь одна из возможных интерпретаций ситуации, а не подтвержденное объяснение действий регулятора.

Читайте также: Спрос на валюту может вырасти: что будет с курсом доллара в ноябре