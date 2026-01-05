Долар в обмінниках зріс на 3 копійки

Станом на ранок 5 січня середній курс продажу долара в обмінниках зріс на 3 копійки порівняно з 2 січня і становить 42,56 гривні, водночас курс євро зменшився на 6 копійок - до 49,97 гривні.

В обмінних пунктах долар купують у середньому по 42,01 гривні (+0,04 гривні порівняно з курсом попереднього робочого дня), євро - по 49,29 гривні (-0,06 гривні).

На міжбанку внаслідок торгів 2 січня курс долара перебував на рівні 42,25 - 42,29 гривні за долар (купівля-продаж), що на 7-13 копійок нижче за закриття торгової сесії 1 січня. Курс євро на міжбанку становив 49,56-49,59 гривень (курс купівлі був вищим на 6-14 копійок порівняно зі значеннями попереднього дня).