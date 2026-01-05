Доллар в обменниках вырос на 3 копейки

По состоянию на утро 5 января средний курс продажи доллара в обменниках вырос на 3 копейки по сравнению с 2 января и составляет 42,56 гривны, при этом курс евро уменьшился на 6 копеек - до 49,97 гривны.

В обменных пунктах доллар покупают в среднем по 42,01 гривны (+0,04 гривны по сравнению с курсом предыдущего рабочего дня), евро – по 49,29 гривны (-0,06 гривны).

На межбанке в результате торгов 2 января курс доллара находился на уровне 42,25 – 42,29 гривны за доллар (покупка-продажа), что на 7-13 копеек ниже закрытия торговой сессии 1 января. Курс евро на межбанке составил 49,56-49,59 гривен (курс покупки был выше на 6-14 копеек по сравнению со значениями предыдущего дня).