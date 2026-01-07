Долар в обмінниках подорожчав до 42,8 гривень

Рекордний офіційний курс долара

На 7 січня Національний банк підняв курс долара до рекордного значення - до 42,5634 гривень, що на 14 копійок вище за значення попереднього дня. У результаті торгів на міжбанківському ринку 5 січня курси купівлі-продажу долара становили 42,42-42,45 гривень (+16-17 копійок до попереднього дня).

1 січня 2026 року офіційний курс долара становив 42,35 гривень, потім він знизився і вже 6 січня знову зріс до 42,42 гривень.

