Доллар в обменниках подорожал до 42,8 гривен

Рекордный официальный курс доллара

На 7 января Национальный банк поднял курс доллара до рекордного значения - до 42,5634 гривен, что на 14 копеек выше значения предыдущего дня. В результате торгов на межбанковском рынке 5 января курсы покупки-продажи доллара составили 42,42-42,45 гривен (+16-17 копеек к предыдущему дню).

1 января 2026 года официальный курс доллара составлял 42,35 гривен, потом он снизился и уже 6 января вновь вырос до 42,42 гривен.

Детальнее о том, как и почему изменялись курсы доллара и евро в 2025 году и чего ожидать от курса доллара в 2026 году читайте в материале "РБК-Украина" - "Каким будет курс доллара в Украине в 2026 году и что угрожает гривне".