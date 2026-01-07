ua en ru
Ср, 07 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Економіка

Долар в обмінниках подорожчав до 42,8 гривень

Україна, Середа 07 січня 2026 11:02
UA EN RU
Долар в обмінниках подорожчав до 42,8 гривень Фото: Курс долара в обмінниках зріс на 9 копійок (Pixabay)
Автор: Дмитро Сидоров

Середній курс продажу долара в обмінних пунктах України 7 січня збільшився на 9 копійок порівняно з попереднім робочим днем (6 січня) - до 42,87 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Курс євро зріс на 5 копійок - до 50,25 гривень.

Курс купівлі долара зріс на 6 копійок - до 42,28 гривень, а курс купівлі євро на 4 копійки - до 49,54 гривень.

На міжбанку в результаті торгів 6 січня курс долара був на рівні 42,57 - 42,60 гривні за долар (купівля-продаж), що на 15 копійок вище за закриття торгової сесії 5 січня. Курс євро на міжбанку становив 49,86-49,88 гривень (курс купівлі був вищим на 28 копійок порівняно зі значеннями попереднього дня).

Рекордний офіційний курс долара

На 7 січня Національний банк підняв курс долара до рекордного значення - до 42,5634 гривень, що на 14 копійок вище за значення попереднього дня. У результаті торгів на міжбанківському ринку 5 січня курси купівлі-продажу долара становили 42,42-42,45 гривень (+16-17 копійок до попереднього дня).

1 січня 2026 року офіційний курс долара становив 42,35 гривень, потім він знизився і вже 6 січня знову зріс до 42,42 гривень.

Детальніше про те, як і чому змінювалися курси долара і євро в 2025 році і чого очікувати від курсу долара в 2026 році читайте в матеріалі "РБК-Україна" -"Яким буде курс долара в Україні в 2026 році і що загрожує гривні".

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс в обмінниках
Новини
Потрощені будинки, серед потерпілих - діти: що відомо про наслідки атаки по Дніпру
Потрощені будинки, серед потерпілих - діти: що відомо про наслідки атаки по Дніпру
Аналітика
Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка