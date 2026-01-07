Долар в обмінниках подорожчав до 42,8 гривень

Середній курс продажу долара в обмінних пунктах України 7 січня збільшився на 9 копійок порівняно з попереднім робочим днем (6 січня) - до 42,87 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На міжбанку в результаті торгів 6 січня курс долара був на рівні 42,57 - 42,60 гривні за долар (купівля-продаж), що на 15 копійок вище за закриття торгової сесії 5 січня. Курс євро на міжбанку становив 49,86-49,88 гривень (курс купівлі був вищим на 28 копійок порівняно зі значеннями попереднього дня).

Курс купівлі долара зріс на 6 копійок - до 42,28 гривень, а курс купівлі євро на 4 копійки - до 49,54 гривень.

Рекордний офіційний курс долара

На 7 січня Національний банк підняв курс долара до рекордного значення - до 42,5634 гривень, що на 14 копійок вище за значення попереднього дня. У результаті торгів на міжбанківському ринку 5 січня курси купівлі-продажу долара становили 42,42-42,45 гривень (+16-17 копійок до попереднього дня).

1 січня 2026 року офіційний курс долара становив 42,35 гривень, потім він знизився і вже 6 січня знову зріс до 42,42 гривень.

