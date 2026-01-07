ua en ru
Доллар в обменниках подорожал до 42,8 гривен

Украина, Среда 07 января 2026 11:02
Доллар в обменниках подорожал до 42,8 гривен Фото: Курс доллара в обменниках вырос на 9 копеек (Pixabay)
Автор: Дмитрий Сидоров

Средний курс продажи доллара в обменных пунктах Украины 7 января увеличился на 9 копеек по сравнению с предыдущим рабочим днем (6 января) - до 42,87 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Курс евро вырос на 5 копеек - до 50,25 гривен.

Курс покупки доллара вырос на 6 копеек - до 42,28 гривен, а курс покупки евро на 4 копейки - до 49,54 гривен.

На межбанке в результате торгов 6 января курс доллара находился на уровне 42,57 – 42,60 гривны за доллар (покупка-продажа), что на 15 копеек выше закрытия торговой сессии 5 января. Курс евро на межбанке составил 49,86-49,88 гривен (курс покупки был выше на 28 копеек по сравнению со значениями предыдущего дня).

Рекордный официальный курс доллара

На 7 января Национальный банк поднял курс доллара до рекордного значения - до 42,5634 гривен, что на 14 копеек выше значения предыдущего дня. В результате торгов на межбанковском рынке 5 января курсы покупки-продажи доллара составили 42,42-42,45 гривен (+16-17 копеек к предыдущему дню).

1 января 2026 года официальный курс доллара составлял 42,35 гривен, потом он снизился и уже 6 января вновь вырос до 42,42 гривен.

Детальнее о том, как и почему изменялись курсы доллара и евро в 2025 году и чего ожидать от курса доллара в 2026 году читайте в материале "РБК-Украина" - "Каким будет курс доллара в Украине в 2026 году и что угрожает гривне".

