Долар на новому максимумі: курс НБУ на 26 жовтня та чи можуть ОВДП замінити купівлю валюти

Національний банк України встановив офіційні курси іноземних валют на понеділок, 26 жовтня. Долар подорожчав, оновивши історичний максимум, євро також додав у ціні.

Скільки тепер коштує долар і євро та чи можуть ОВДП стати альтернативою купівлі валюти, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Курс валют НБУ

На понеділок, 26 жовтня, НБУ встановив офіційний курс долара на рівні 45,20 грн. Це на 15 копійок більше, ніж у п’ятницю, 23 жовтня, коли американська валюта коштувала 45,05 грн. Новий показник став історичним максимумом офіційного курсу долара.

Офіційний курс євро також підвищився. На 26 жовтня він становить 50,57 грн – на 14 копійок більше, ніж 23 жовтня, коли курс європейської валюти дорівнював 50,43 грн.

Фото: курс валют НБУ на 26 жовтня (інфографіка РБК-Україна)

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Чи можуть валютні ОВДП замінити купівлю долара або євро

Валютні облігації внутрішньої державної позики можуть бути альтернативою звичайній купівлі іноземної валюти, однак їхня доступність наразі обмежена. Про це у коментарі для РБК-Україна розповів фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

За його словами, валютних ОВДП на ринку небагато через чинні валютні обмеження. Раніше такі облігації нерідко використовували для обходу цих обмежень, тому Міністерство фінансів і Національний банк намагаються скорочувати їхню кількість. Через це інвесторам може бути складно знайти валютні облігації для придбання.

Головна відмінність між валютними ОВДП і звичайною купівлею доларів або євро полягає в можливості отримувати купонні виплати. Сама по собі купівля валюти не приносить додаткового доходу – заробити на ній можна, зокрема, у разі зростання курсу.

Шевчишин також звернув увагу на питання гарантій за державними облігаціями. За його словами, ризик дефолту за гривневими ОВДП є низьким, оскільки державі простіше забезпечувати виплати у власній валюті, ніж відмовлятися від внутрішніх зобов’язань.

У світовій практиці дефолти за облігаціями у власній валюті трапляються рідко. Винятки можуть бути пов’язані з революціями або радикальною зміною влади, коли нове керівництво країни відмовляється виконувати зобов’язання попередників.

Таким чином, валютні ОВДП відрізняються від звичайного зберігання доларів або євро можливістю отримувати купонний дохід. Водночас через обмежену пропозицію придбати такі облігації може бути складніше, ніж купити валюту.

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